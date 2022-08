Appartement in Oudergem onbewoonbaar na dakbrand

Sint-Jans-Molenbeek Maritiem­wijk in Molenbeek wordt tijdelijk autoluwe zone

“5 augustus treedt er een modale filter in werking, een diagonale verkeersknip op het kruispunt van de Van Den Boogaardstraat en de Vanderstichelenstraat”, legt Annekatrien Verdickt van Filter Café Filtré uit. Die verkeersassen zijn aantrekkelijk voor bestuurders die de drukke Leopold II-laan of Havenlaan willen vermijden. “De Maritiemwijk is een heel dens en divers stadsdeel, waar weinig mensen een tuin hebben. Bovendien gaat het om vrij brede assen, wat maakt dat er niet enkel veel verkeer is maar ook snel wordt gereden. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Dankzij de knip kunnen we het sluipverkeer in de buurt tegenhouden.”

