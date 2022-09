Anke knalt met haar fiets tegen verkeersblok op fietspad en wil gevaarlijke situatie melden, alleen is het niet duidelijk waar ze terecht kan: “Ik kom er nog goed van af, maar situatie is levensgevaarlijk”

BrusselAnke Van Den Bremt uit Schaarbeek is met haar fiets op weg naar huis wanneer plots een betonnen verkeersblok voor haar neus opdoemt. Het is donker, het obstakel staat óp het fietspad en is bovendien niet verlicht. Het is te laat om te remmen, en een valpartij is onvermijdelijk. Om andere fietsers te waarschuwen, wil Anke melding doen van de gevaarlijke situatie. Het is alleen niet duidelijk waar ze terecht kan.

Het was iets over 21 uur wanneer Anke donderdagavond 8 september met haar fiets tegen een betonnen blok knalt in de Dieudonné Lefèvrestraat in Laken. Voor ze het goed en wel besefte, vloog Anke over het gevaarte heen en smakte ze met haar hoofd en buik tegen de grond. Als bij wonder heeft ze ze enkel lichte verwondingen aan overgehouden, maar het had veel erger kunnen zijn als ze haar helm niet had gedragen. “Die blokken op het fietspad zijn levensgevaarlijk, ze staan binnen de markeringen en ik merkte het ding pas op tot ik er vlak voor stond. Het was onmogelijk om de blok nog te ontwijken. Gelukkig droeg ik een jas, beschermende regenkledij en een fietshelm op het moment van het ongeval. Dat heeft waarschijnlijk mijn val gebroken toen ik op de grond vloog. Buiten heel wat blauwe plekken en pijn aan mijn schouder en arm, kom ik er nog goed vanaf. Een week later voel ik de pijn in mijn schouder en arm echter nog steeds, en intussen ben ik ermee naar de kinesist moeten gaan”, vertelt Anke, nog steeds in shock van het ongeval.

Waarom de betonnen verkeersgeleiders precies op het fietspad staan, is niet duidelijk. Ze staan op verschillende plaatsen, telkens aan de binnenkant van de wegmarkeringen die het fietspad aangeven. Verder zijn er geen werkzaamheden of omleidingen vast te stellen in de straat. Bij daglicht zijn de blokken zichtbaar, en kan je er langs manoeuvreren. Maar als het donker is vallen de geleiders, die bovendien niet verlicht zijn, niet op. Het fietspad ligt op een rechte weg, wie rechtdoor fietst en de blokken te laat opmerkt, knalt er zo op.

Anke meldde het incident via de website fixmystreet.brussels

Geklasseerd als geweigerd

Omdat Anke vreesde dat andere fietsers hetzelfde zou kunnen overkomen, met misschien ergere gevolgen, wilde ze het voorval melden. “Op de website ‘fixmystreet.brussels’ van Brussel Mobiliteit kan je incidenten in de Brusselse openbare ruimte signaleren. Dat heb ik dus gedaan.” Maar al snel kreeg Anke een negatief antwoord. “Het incident wat u gemeld heeft valt niet onder de bevoegdheid van Fix my street”, klonk het in een korte boodschap. Bij wie Anke deze gevaarlijke situatie dan wel kan melden, is niet duidelijk.

“Typisch Belgisch zeker...”, reageert Anke. “Even melden onder welke bevoegdheid dit dan wel valt, was blijkbaar ook te veel. Ik heb nu een mail naar de Fietsersbond gestuurd om raad te vragen, want ik heb geen idee waar ik terecht kan. De politie is enkel verantwoordelijk voor ongevallen met derden, dus dat is ook geen optie.”

Gemeenteweg

Brussel Mobiliteit liet weten dat het incident niet onder hun bevoegheid valt omdat de betrokken straat geen gewestweg is. Aangezien het om een gemeenteweg gaat, worden we doorverwezen naar de Stad Brussel. We leggen de situatie voor aan het kabinet van Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Brussel. Die verduidelijkte dat de blokken wel degelijk nut hebben. “De betonblokken moeten ervoor zorgen dat vrachtwagens en personenwagens niet op het fietspad terechtkomen. Voordien stonden er paaltjes op die plaats, wat veiliger is voor fietsers. Maar we merkten dat vrachtwagens van een logistiek centrum in de buurt die paaltjes steeds omver reden. Daarom werd er gekozen voor betonnen geleiders”, aldus het kabinet van de schepen. “We bekijken of de situatie nog veiliger kan, want het is uiteraard niet de bedoeling om onveilige situaties te creeëren voor fietsers.”

Ondertussen werden de betonnen blokken enkele dagen na het incident reeds voorzien van reflectoren om de zichtbaarheid te verbeteren.

De betonnen verkeersgeleiders werden intussen voorzien van reflectoren