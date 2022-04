Angèle ontvangt Bronzen Zinneke: “Tu aimes Bruxelles, Bruxelles t’aime et nous aimons Bruxelles”

Brussel AB en stamcafés over Arno, ‘le plus beau’: “Hij was soms verlegen, maar vorig jaar nog kreeg hij het hele café aan het dansen”

Met Arno verliest Brussel een van zijn grootste sterren, maar ook een van zijn trouwste minnaars. In verschillende cafés in het stadscentrum en vooral in de Sint-Katelijnewijk was de gevierde zanger een graag geziene gast. De AB was dan weer als een tweede thuis voor de Oostendse Brusselaar. AB-programmator Marc Decock en Martine Peeters van café Daringman aan het woord over Arno. “Je wist dat hij hier elk moment kon binnenwandelen. Dat dat nooit meer zal gebeuren, is een trieste gedachte.”

