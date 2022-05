Anderlechtse jongeren kunnen terecht in nieuwe studieruimte

Brussels Gewest “Jazz voor iedereen” tijdens Brussels Jazz Weekend op 27, 28 en 29 mei

Het Brussels Jazz Weekend wil op 27, 28 en 29 mei bewijzen dat jazz niet enkel thuishoort in chique platencollecties of in majestueuze concertzalen. Onder het motto “Jazz is er voor iedereen” palmt het een weekend lang het Brussels gewest en haar gemeenten in met 150 gratis concerten en een divers programma.

11 mei