Anderlecht lanceert ‘Petite Eiland’, een autovrije zone voor sport en ontspanning tijdens zomer

Brussel Onlusten in centrum Brussel nadat wagen in brand gestoken werd: politie zet waterkanon in, negen amokmakers opgepakt

In het centrum van Brussel is het zondagavond een tijdlang onrustig geweest, nadat een wagen in brand gestoken werd. De politie was massaal aanwezig. Uiteindelijk zijn negen onruststokers opgepakt.

11 juli