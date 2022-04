Anderlecht lanceert campagne tegen straatintimidatie

AnderlechtDe Brusselse gemeente Anderlecht start met een campagne tegen straatintimidatie. Die strijd gaat Anderlecht via verschillende wegen voeren: een video op sociale media, een grote affichecampagne in de gemeente en sensibiliseringsprojecten.

Anderlecht introduceert de campagne met een filmpje dat weinig aan de verbeelding overlaat. “We wilden niet wachten op bijvoorbeeld de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen eind november", aldus schepen van Gelijke Kansen Jérémie Drouart (Ecolo). “Straatintimidatie en seksisme komen immers het hele jaar door voor.”

Volgens Drouart is er vooral meer bewustmaking nodig wat betreft de rechten van vrouwen. “Vrouwen die het slachtoffer werden van straatintimidatie weten vaak niet dat ze het recht hebben om klacht in te dienen. Ze weten vaak niet dat wat hen overkomt strafbaar is, ze denken misschien dat ze de acties best negeren, best snel verderlopen, van voetpad veranderen of meer verhullende kleding moeten dragen, of ze minimaliseren wat er gebeurd is, of denken dat het toch geen zin zal hebben om klacht in te dienen omdat de dader niet gevat zal worden.”

“Vorige week las ik nog een artikel over een meisje dat van haar fiets gesleurd werd, maar gelukkig kon ontkomen. Ze diende meteen klacht in. De dader, die net voor verkrachting een gevangenisstraf had uitgezeten, kon dankzij camerabeelden gevat worden. Wat als zij geen klacht had ingediend? Daarom moedigen wij iedereen die slachtoffer of getuige is van straatintimidatie aan om meteen klacht in te dienen.” De schepen benadrukt dan ook dat intimidatie op straat vele vormen kan aannemen: van intimiderende en respectloze gedragingen of commentaren tot iemand achtervolgen of ongewenst aanraken.

Controles

Of er ook meer controles zullen gebeuren op straatintimidatie in de gemeente is nog niet duidelijk. “Dat moeten we met de gemeente bekijken”, zegt Sarah Frederickx van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst).

Het onthaal van slachtoffers van straatintimidatie op het politiekantoor wordt in ieder geval wel verder uitgewerkt. “Dat project loopt en we kijken hoe we op korte en middellange termijn verbeteringen kunnen aanbrengen op dat vlak.”