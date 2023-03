Ancienne Belgique krijgt vergunning voor renovatie

In de Brusselse Ma­tongé-wijk, waar winkels wekelijks geplunderd worden, maar niemand iets durft zeggen: “Het is wachten op een volgende dode”

“Rivaliserende bendes, daklozen, krakers, drugs, verkrachtingen en geweld.” Het is maar een greep uit de problemen die zich voordoen in de Brusselse Matongé-wijk. Drugsverslaafden en dealers krijgen er volgens de plaatselijke handelaars vrij spel. Verandering komt er niet, want: “Uit angst voor represailles, durven we onze mond niet meer opendoen.” Wij keken hoe ernstig de situatie is.