Amper 1% vrouwen binnen Brusselse brandweer: “Veel vrouwen beschouwen een job bij de brandweer niet als een optie”

BrusselNog steeds weinig vrouwen kiezen voor een job bij de brandweer, zo blijkt uit cijfers. Onder de Brusselse brandweerlieden is slechts 1% vrouwelijk is. “Bijna alle vrouwen die zich aanmelden voor de proef, slagen ook. Dat bewijst dat ze het even goed kunnen”, zegt majoor Anne Wibin (51) van de brandweer.

In 2021 telde de Brusselse Brandweer 1328 personeelsleden, waarvan 218 in het administratief kader en 1110 in het operationeel kader. In het administratief kader is 50% van de personeelsleden vrouw. Maar in het operationeel kader is slechts 1% van de personeelsleden vrouw. Dat blijkt uit cijfers van een audit die werden gepubliceerd in mei 2021, en opgevraagd door Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V).

Dat het brandweerkorps nog hoofdzakelijk een mannenbastion is, betreurt majoor Anne Wibin (51) van de Brusselse brandweer. In haar team met 200 brandlieden zijn er slechts 2 vrouwen. Dat heeft volgens de brandweervrouw meerdere oorzaken. “Veel vrouwen beschouwen een job bij de brandweer niet als een optie. Ze denken dat het misschien te moeilijk is”, vertelt Wibin. Wie een gezin wil stichten, kan ook op weinig bijval rekenen. “Het is niet altijd duidelijk welke mogelijkheden er bestaan voor een brandweervrouw die zwanger raakt of van ouderschapsverlof wil genieten. Maar er wordt momenteel bekeken hoe dat beter kan.”

De brandweer van Brussel stelt alles in het werk om meer vrouwen aan te trekken. In 2022 heeft het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer proeven georganiseerd voor het behalen van het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) van officier. Om vrouwelijke medewerkers aan te trekken zette de brandweer reeds een communicatiecampagne op met enerzijds ruime zichtbaarheid in het straatbeeld, en anderzijds doorgedreven samenwerking met doorverwijzers en ambassadeurs om specifieke doelgroepen te bereiken. Het gaat onder meer om vrouwenorganisaties, sociaal-culturele verenigingen en fitness clubs. De communicatiecampagne werd opgezet in samenwerking met Talent.brussels en met Actiris.

Ook vanuit onze samenleving wordt verondersteld dat de job eerder voor mannen weggelegd is. “Terwijl dat niet klopt”, meent Wibin. “Bijna alle vrouwen die zich aanmelden voor de proef, slagen ook. Dat bewijst dat ze het even goed kunnen. We proberen dat mee te geven aan jonge meisjes door onder meer langs te gaan in scholen.”

1 vrouw geslaagd

De brandweer heeft ook de samenwerking met Brusafe verder uitgebouwd, meer bepaald voor het ontwikkelen van ondersteunings- en trainingsprogramma’s voor vrouwelijke en mannelijke kandidaten. In 2022 waren er 300 open plaatsen om het FGA van officier te behalen. In totaal hebben 204 personen zich ingeschreven. Daarvan waren 14 kandidaten vrouwelijk. Dat is een stijging van 2 procent tegenover het jaar voordien. Maar dat kan beter, volgens Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). “Ondanks de geleverde inspanningen zien we toch dat er nog steeds een erg groot genderonevenwicht bestaat binnen de Brusselse brandweer. Amper 1% vrouwen binnen het operationele kader, dat is uiteraard veel te weinig. In de toekomst moeten de rekruteringscampagnes duidelijk beter gericht worden op vrouwelijke kandidaten, die we beter moeten omkaderen”, aldus Debaets. In 2023 organiseert de brandweer proeven voor het FGA voor het basiskader.

