Amerikaans president Joe Biden zet voet op Belgische bodem

BrusselDe Amerikaanse president Joe Biden is rond 20.50 uur aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. De ordediensten waren de hele namiddag in de weer om alle veiligheidsperimeters af te bakenen. Aan het Luxemburgplein hebben Democrats Abroad samen met speciaal uitgedoste hondjes een welkomstrally gehouden voor hun president.

Biden is aangekomen op de luchtmachtbasis in Melsbroek. Hij werd er ontvangen door premier De Croo. De president, met zijn bekende zonnebril op, werd ook ontvangen door een erehaag van twaalf militairen, en drie trompettisten. Het ontvangst tussen Biden en de Belgische delegatie leek hartelijk en de president nam ruim de tijd om de aanwezigen te woord te staan.

Biden overnacht in de Amerikaanse ambassade, zijn team neemt zijn intrek in The Hotel. Rond beide plekken is vanaf vandaag tot en met dinsdag een strenge veiligheidsperimeter van kracht, die verschillende maatregelen met zich meebrengt. Zo heb je een doorgangsbewijs nodig als je binnen de perimeter woont en in je woning wil geraken en moeten horecazaken er hun terrassen sluiten.

Volledig scherm Joe Biden op de luchtmachtbasis in Melsbroek. © AFP

“De perimeters worden met verschillende materialen in plaats gesteld”, aldus Ilse Van de keere, woordvoerder bij de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. Hoeveel manschappen daarvoor ingeschakeld zijn, is niet duidelijk. Er zijn alvast ook politiemensen uit het Antwerpse aanwezig vandaag. Het zou in totaal toch om enkele honderden politiemensen gaan.

Volledig scherm Premier Alexander De Croo en de Amerikaanse president Joe Biden © BELGA

Aan The Hotel, waar de medewerkers van Biden verblijven, is de Waterloolaan afgezet met Friese ruiters (verplaatsbare metalen barricade uitgerust met prikkeldraad) en is de ingang van het Egmontpark aan de achterkant van The Hotel gesloten. Het Warandepark werd met betonblokken afgesloten. Biden ontmoet dinsdag koning Filip in het Koninklijk Paleis.

Ook de omgeving rond de Amerikaanse ambassade, waar de Amerikaanse president zal overnachten, is meticuleus afgezet.

Volledig scherm In The Hotel overnacht het team van Biden. © Marc Baert

Er cirkelen ook enkele helikopters boven Brussel. Van de keere: “Dat is normaal gezien de NAVO-top, maar we houden ook rekening met alle info die ons ter beschikking gesteld wordt.” Daarbij wordt ook de dreiging-Conings in rekenschap genomen.

Defensie zet heel wat menselijke en logistieke middelen in voor de NAVO-top die morgen in Brussel gehouden wordt. Zo worden bijna 450 mensen ingezet, naast vliegtuigen en helikopters. Onder het personeel dat instaat voor de veiligheid van de top zitten 98 chauffeurs (effectieven en reserven) voor het transport van de VVIP’s (Very Very Important Persons) en speciale voertuigen, maar ook chauffeurs voor het transport van NAVO-personeel en de pers, verduidelijkt Defensie op de website.

Daarnaast wordt ook het personeel van de speciale eenheid Movement Control Group (MCG) ingezet bij het Kwartier Koningin Elisabeth (waar de generale staf huist) en de NAVO-zetel, naast verbindingsofficieren voor de begeleiding van de VVIP’s, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) en militaire politie.

Volledig scherm Politie bakent de buurt rond het Paleis af. © Marc Baert

‘Barks for Biden’

Nog in het teken van de komst van Biden heeft deze namiddag een 50-tal Amerikanen op het Luxemburgplein een welkomstrally gehouden voor hun president. Met een hoop ‘Barks for Biden’-honden uitgedost in Amerikaanse tenuetjes van de partij. “We zijn fier dat we als Democraten in het buitenland een belangrijke rol hebben gespeeld in de verkiezingen van Biden tot president. Vandaag vieren we deze prestatie en we willen hiermee het progressieve beleid ondersteunen”, aldus de manifestanten.

Volledig scherm Betonblokken worden voor de uitgangen van het Warandepark geplaatst. © Marc Baert

Volledig scherm Politie haalt de laatste fietsen weg in de buurt van Amerikaanse ambassade. © Marc Baert

Volledig scherm Metrostation Troon is afgesloten. © Marc Baert

Volledig scherm Premier Alexander De Croo ontvangt Joe Biden. © BELGA

Volledig scherm Aankomst van Joe Biden in ons land. © BELGA

Volledig scherm Joe Biden stapt uit de Air Force One © AFP