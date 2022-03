Ambulanciers bevangen door ook bij interventie

De ziekenwagen was omstreeks 17.00 uur opgeroepen naar een flat op de eerste verdieping van een gebouw met vier verdiepingen in de Vanderkinderestraat. Eenmaal ter plaatse troffen de ambulanciers voor de deur van de betrokken flat de vrouw aan die naar het noodnummer 112 had gebeld. Ook stelden ze vast dat de deur van de flat gesloten was terwijl er hulpgeroep uit de flat te horen was en er rook uit de flat kwam.

De ambulanciers forceerden daarop de deur, maar toen die openging, kwam er een dikke rookwolk uit de flat. “De bewoner was bij het koken gevallen en had naar zijn ex-vrouw gebeld, die vervolgens de hulpdiensten had verwittigd”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De rook was afkomstig van de kookpotten die op het vuur stonden te branden.”

De ambulanciers haalden de gewonde bewoner uit de flat terwijl versterking ter plaatse kwam. De bewoner en zijn ex-vrouw hadden rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de ambulanciers ter plaatse verzorgd werden de brandweer de flat verluchtte. “De bewoner had er eigenlijk beter aan gedaan om zelf het noodnummer 112 te bellen”, aldus nog de brandweerwoordvoerder. “Een rookmelder in zijn flat zou ook nuttig geweest zijn, want de buren hadden die kunnen horen en te hulp kunnen snellen.”