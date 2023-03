Ambulancier Brusselse brandweer gewond na aanval door voorbijganger: “Hij is werkonbekwaam en erg onder de indruk van het gebeuren”

Het incident deed zich zondagnamiddag omstreeks 14.00 uur voor in de Godfried van Bouillonstraat in St-Joost-ten-Node, aldus de woordvoerder.

“De ambulancier was op een medische interventie voor een zieke in een woning en was materiaal aan het schikken in een ziekenwagen, terwijl zijn collega nog binnen was”, klinkt het. “Een voorbijganger vroeg hem wat er gebeurde, en toen hij antwoordde dat alles onder controle was, diende het individu hem, plots en zonder enige uitlokking, een hevige vuistslag toe in het gezicht. Daarop zette de man het op een lopen.”