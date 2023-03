Ambtswoning Jan Jambon beklad met uitwerpselen

Hockey Sofie Gierts wil met mannen van Ukkel in Eredivisie blijven: “Geweldig om te werken met jonge atleten”

Sofie Gierts, zes keer winnares van de Gouden Stick, heeft als T1 voor het tweede seizoen de mannen van Ukkel Sport onder haar hoede. Vorig jaar in Nationale 1, de tweede klasse van het hockey, dit seizoen in Eredivisie. “Mijn jonge groep mag nog fouten maken, maar in de Eredivisie is daar natuurlijk weinig ruimte voor”, zegt ze.