“Als dit een voorbode van de eindejaarsperiode is, zullen we ons moeten aanpassen”: kerstboom en lichtspel doen ook Grote Markt Brussel vollopen

Anderlecht Actie voor Adil ontaardt: anonieme politiewa­gen in brand gestoken

13:49 In Anderlecht heerst er al de hele namiddag een koortsachtige sfeer. Tientallen jongeren voerden er rond 14u actie voor Adil, de jongeman die in april op de vlucht sloeg voor een coronacontrole en slachtoffer werd van een aanrijding met een anonieme politiewagen. Na de actie werd in de Rossinistraat in Anderlecht een anonieme politieauto van de wijkpolitie in brand gestoken.