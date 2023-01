Alles moet weg bij Allee du Kaai: “Anders teveel verhuizen”

Acht jaar geleden werd Allee du Kaai op de Havenlaan in Brussel geboren als stedelijk broeinest voor tientallen buurtbewoners en verenigingen. In februari stopt Allee Du Kaai en verhuizen ze naar de Brichautstraat in Schaarbeek. De laatste openingsdag op Allee Du Kaai was afgelopen woensdag. “Om te vermijden dat we teveel moeten verhuizen organiseren we een grote Garage Give Away op 19, 20 en 21 januari van 10-17u. Deze is toegankelijk voor iedereen en dus niet enkel socio-culturele projecten”, klinkt het bij de organisatie. “Alles moet weg dus kom zeker langs!”