Aldi breidt aantal filialen in Brussel uit.

BrusselSupermarktketen Aldi gaat haar aanwezigheid in en rond de hoofdstad de komende jaren aanzienlijk versterken. Zo wil ze uitgroeien tot dé buurtsupermarkt van Brussel. In de nieuwe Aldi op de Kroonlaan in Elsene werd bekendgemaakt dat men hiervoor een investering van 35 miljoen euro vrijmaakt.

Momenteel heeft Aldi 22 winkels verdeeld over de 19 gemeenten van het Brussels gewest, maar op 30 november opent officieel nummer 23 in Elsene. De discounter wil haar groeiverhaal voortzetten in de komende jaren. De eerstvolgende winkelprojecten zijn gepland in onder meer Grimbergen, Schaarbeek, Evere en Ukkel. In totaal zullen ze daarvoor ook een 60-tal nieuwe medewerkers aannemen.

Een filiaal van Aldi is gemiddeld zo’n 1.000 m2 groot, maar die oppervlaktes zijn steeds moeilijker te vinden in de hoofdstad. De discounter gaat daarom waar nodig compactere winkels openen in de vorm van buurtsupermarkten, maar nog steeds met het volledige voordelige assortiment. Aldi blijft ook verder inzetten op gemengde winkelprojecten met bijvoorbeeld huisvesting, scholen of kantoorruimtes in hetzelfde gebouw.

“Met compacte winkels zijn we in staat ons aan te passen aan veel kleinere winkelpanden. We gaan er nog efficiënter om met de beschikbare ruimte. Zo verdelen we bijvoorbeeld het winkelmagazijn over twee verdiepingen of variëren we in de breedte van onze winkelgangen en winkelkarren”, zegt Geert De Roy, Senior Manager Expansion bij Aldi België.

