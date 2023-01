Alcoholverbod Noordwijk met maand verlengd

In de nasleep van de moord op de jonge inspecteur Thomas Monjoie, werden verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Zo was het verboden om met meer dan 5 personen samen te komen op de openbare weg en waren systematische identiteitscontroles toegestaan in de publieke ruimte. Ook op de verkoop van alcohol gold een verbod, zoals omschreven in een verordening die 8 december in werking trad.