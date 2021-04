Albanese maffiabaas die al 17 jaar wordt gezocht, blijkt in Brussel te wonen

BrusselEen Albanese maffiabaas waar internationale politiediensten al 17 jaar jacht op maken is gearresteerd in Brussel. Dat heeft het Brusselse gerecht bevestigd aan HLN. Ilir Meto (56) - bijnaam ‘Il Dottore’ of ‘de dokter’ - kreeg in totaal 29 jaar celstraf en was al spoorloos sinds 2004. Nu blijkt dat hij in Brussel woonde met zijn vrouw en kinderen.

De politie en het gerecht zijn karig met informatie over de zaak. Volgens de Italiaanse pers is de Albanese topcrimineel opgespoord door de anti-maffia-brigade van de stad Lecce, in het zuiden van Italië. Dat wil het gerecht in Brussel echter niet bevestigen.

“De man is op 2 maart door de Belgische politie gearresteerd in Sint-Joost-ten-Node”, zegt een woordvoerder van het Brusselse gerecht. Dat gebeurde wellicht door agenten van het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale politie.

Valse naam

De Albanees leefde vermoedelijk al jarenlang onder de radar in Brussel. Hij maakte gebruik van vervalste documenten en een valse naam. Of de man hier ingeschreven was en werkte of een ander inkomen had, is niet duidelijk. Het gerecht of de politie willen er ook niets over kwijt.

Het is evenmin duidelijk of Ilir Meto (56) in ons land wordt verdacht van criminele feiten. “Zijn aanhouding gebeurde in het kader van twee Europese aanhoudingsbevelen voor handel in verdovende middelen”, verklaart het gerecht. “Een veroordeling uit 2004 tot 14 jaar gevangenisstraf en een uit 2012 tot 15 jaar.”

Drugshandel

Volgens de Italiaanse pers werd Ilir Meto (56) bij die twee veroordelingen gezien als een van de spilfiguren bij grootschalige drugshandel met cannabis, hasj, cocaïne en heroïne. Zijn naam duikt ook op bij de handel in wapens van het type Kalashnikov. De Albanees-Italiaanse bende waarvan hij deel uitmaakte zou ook banden hebben een Italiaans-Marokkaanse bende.

De maffiosi is er alleszins in geslaagd om gedurende een bijzonder lange tijd onopgemerkt te blijven. Hij is op dinsdag 27 april uitgeleverd aan Italië. Daar moet hij nu nog 26 jaar celstraf uitzitten.