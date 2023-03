Al meer dan 400.000 incidenten gemeld via FixMyStreet

Maak kennis met de Molenbeek Rebels: “Wij helpen meisjes zich een weg naar een betere toekomst te ‘dunken’”

Voor de nieuwe JEZ!-campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius trekt Qmusic-dj Tom De Cock elke week van maart naar één van de organisaties waarvoor geld wordt ingezameld. 8 maart is het de beurt aan Molenbeek Rebels, een basketbalclub die meisjes uit kansarme situaties zowel op sportief als maatschappelijk vlak naar een hoger niveau tilt. En daar slagen ze heel goed in. “Omdat we onze eigen coaches opleiden binnen onze club, zijn we een van de weinigen in België die geen externe trainers nodig hebben.”