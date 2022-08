Al honderden boodschappen achtergelaten in rouwregisters Caroline Pauwels

Op de campus in Etterbeek was het deze voormiddag nog vrij rustig. In het rouwregister, op de eerste verdieping van het Braemgebouw, lieten enkele mensen een boodschap achter voor de overleden oud-rector. Onder hen ook André, die Caroline Pauwels nog goed gekend heeft. “Ik heb indertijd nog op het departement sociologie gewerkt, Caroline was in die periode professor Communicatiewetenschappen. Maar ik ben ook al even actief in de cultuursector, en het is vooral via die weg dat ik nauwe contacten met haar onderhield. Ze was een zeer authentieke vrouw, die de humanistische waarden heel hoog in het vaandel droeg. Dat heeft ze kunnen overbrengen aan heel wat mensen. Ze heeft echt een impact nagelaten op Brussel en de rest van de samenleving. We zullen haar missen, maar nooit vergeten.”