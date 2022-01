Al bijna 400 interventies door de Brusselse politie tijdens oudejaarsnacht - brandweer hele avond in de weer om containers en straatmeubilair te blussen

Pelt Peltse Manon (30) is stadionom­roep­ster bij voetbalsen­sa­tie Union: “Iedereen bij de club vormt één hechte familie”

Er is in de voetbalwereld momenteel geen aangenamere plek om te vertoeven dan het Joseph Marienstadion, waar competitieleider Royale Union Saint-Gilloise haar thuiswedstrijden speelt. Manon Kerkhofs (30) is geboren en getogen in Neerpelt, maar woont inmiddels op twee straten van het stadion. Zij is ook stadionomroepster bij de seizoensrevelatie. “Ik heb heel hard geoefend op de namen van de thuisploeg”, vertelt ze gepassioneerd.

