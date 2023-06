Ahooga lanceert nieuwe elektrische vouwfiets: “Max is helemaal Brussels”

Maandag was de voormalige hippodroom van Bosvoorde het decor van de lancering van Max. Dat is het nieuwe paradepaardje van Ahooga. Dit bedrijf, met hoofdzetel in Anderlecht, is gespecialiseerd in fietsen voor een stedelijk publiek. Opmerkelijk: de nieuwe fiets zal in Brussel geassembleerd worden.