Agressieveling filmt hoe hij stoel door voorruit politiecombi gooit

voetbal Challenger pro league Heel wat buitenland­se versterkin­gen op komst bij RWDM om titelambi­ties kracht te kunnen bijzetten

Door de beperkte kern is RWDM al een tijdje op zoek naar gerichte versterkingen. Die lijkt de Brusselse club gevonden te hebben bij clubs die ook (deels) in het bezit zijn van RWDM-meerderheidsaandeelhouder John Textor. Vanuit Crystal Palace zouden aanvaller Luke Plange en centrale verdediger Jake O’Brien komen. Botafogo zou Baretto en Oyama naar de Europese hoofdstad sturen. Voorts zou Alexis De Sart van Antwerp sterk in beeld zijn.

12:13