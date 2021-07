Agenten politiezone Brussel-Zuid melden zich ziek als protest tegen langere shiften

Anderlecht N-VA wil dat Dalle in gesprek gaat over dresscode in openlucht­zwem­bad in Anderlecht

7 juli N-VA vindt dat Vlaams minister van Jeugd en Brussel Benjamin Dalle (CD&V) met de vzw Pool is Cool in gesprek moet gaan over de dresscode en het toelaten van de boerkini in het recent geopende Brusselse openluchtzwembad Flow.