Agenten geschopt en geslagen terwijl ze man proberen arresteren tijdens coronacontrole in Elsene

Sint-Jans-Molenbeek/Brussel De zaak-Pan­dy (deel 3): Levenslang achter tralies. “Rondom mij zijn er geen doden, geen resten van doden, geen tanden, zelfs geen haren...”

12 november Achttien jaar geleden werd voor het Brusselse assisenhof geschiedenis geschreven. Een van de gruwelijkste en vreemdste moorddossiers die ons land gekend had beleefde een gedenkwaardig slot in het imposante justitiepaleis. De ingrediënten? Minstens zes doden, een dochter die haar vader beschuldigde, een verwarde klusjesman en als grote ster een spraakwaterval van een dominee die er zijn grote show van maakte. Het Laatste Nieuws maakt een reconstructie van zijn gruweldaden, vandaag: de jaren achter de tralies. Hoe verging het Andras en Agnes Pandy na het proces? Lees meer over de strafste misdaadverhalen van de voorbije 50 jaar in dit dossier.