Agent schiet patiënt neer in psychiatrisch ziekenhuis

Jonge vrouw veroor­deeld tot werkstraf voor medewer­king aan oplichting: “Ze wist niet waarvoor haar kaart gebruikt werd”

Een jonge vrouw is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur omdat ze haar medewerking had verleend aan een oplichting. Ze had haar bankkaart uitgeleend aan oplichters, die vervolgens haar rekening gebruikten om er de buit van WhatsAppfraude op de storten.