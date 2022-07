Agent in cel op verdenking van cannabishandel

Brussel Uitleve­ring Iraanse terrorist donderdag voor rechtbank

Voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel vindt donderdag om 9 uur een hoorzitting plaats over een mogelijke uitlevering van de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Het Brusselse hof van beroep heeft de Belgische staat vrijdagavond met een beschikking verboden Assadi uit te leveren aan Iran. De Iraniër werd vorig jaar in ons land tot twintig jaar cel veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs.

27 juli