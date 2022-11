Agent (20) overleden na aanval met mes in Brusselse Aarschotstraat: dader kondigde zijn aanval eerder aan bij politie, maar werd vrijgelaten

BrusselIn de Aarschotstraat in Brussel is donderdagavond een 20-jarige agent neergestoken en overleden. De dader, die illegaal in het land verbleef, werd neergeschoten door andere agenten. Het federaal parket heeft een terreuronderzoek geopend. Zo zou de man zijn daad eerder op de dag aangekondigd hebben op het politiebureau in Evere. Het parket houdt deze ochtend een persconferentie over de zaak. Het algemeen dreigingsniveau voor België wordt overigens niet verhoogd na de aanval. Dat bevestigt het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

Omstreeks 19.15 uur werd een patrouille aangevallen in de Aarschotstraat. “De verdachte stak de twee agenten neer, maar zij konden nog versterking oproepen”, klinkt het bij het parket. “Een inspecteur van een patrouille die in versterking gekomen was, maakte vervolgens van zijn vuurwapen gebruik om de aanvaller te neutraliseren. Zowel de twee gewonde inspecteurs als de aanvaller werden overgebracht naar het ziekenhuis.” Een getuige zag het voorval gebeuren. “Hij stak de agenten al lopend neer. Daarna hoorde ik 5 of 6 schoten”, klinkt het.

Mogelijk gaat het om een daad van terreur. Zo zou de dader volgens getuigen ‘Allah Akbar’ geroepen hebben, al kan het parket dat voorlopig niet bevestigen. Hij zou zelf in het been en de buik geraakt zijn. Het federaal parket heeft alleszins een terreuronderzoek geopend. Dat bevestigt woordvoerder Eric Van der Sypt.

De agent die in de hals gestoken werd — volgens politievakbond VSOA een man van amper 20 jaar jong — is intussen overleden. Zijn collega zou op de afdeling intensieve zorgen liggen. In tegenstelling tot eerdere berichten, zou de dader wel nog in leven zijn.

(Lees verder onder de foto)



Volledig scherm Op de plaats van de feiten werd een rode tent opgetrokken. © Dieter Nijs

Op het politiebureau in Evere had zich donderdag om 10 uur een persoon aangeboden die “onsamenhangende opmerkingen maakte en sprak over haat naar de politie”. Dat heeft het parket van de procureur des Konings van Brussel in de nacht van donderdag op vrijdag bevestigd in een persmededeling.

De man vroeg om psychologische zorg, waarop de politiediensten de dienstdoende magistraat van het parket van Brussel contacteerden om een psychiatrische observatieprocedure te starten. “Na verificatie bleek dat de persoon niet aan de wettelijke voorwaarden voldeed, aangezien hij bereid was vrijwillig een psychologische behandeling te ondergaan”, klinkt het.

De politie heeft de betrokkene vervolgens begeleid naar de psychiatrische eenheid van het Cliniques Universitaires Saint-Luc voor een opname en bleef daar totdat de persoon door de verpleegkundigen werd overgenomen. Enkele uren later werd contact opgenomen met het ziekenhuis, en bleek dat de persoon in kwestie het ziekenhuis had verlaten, luidt de mededeling.

Dreigingsniveau

Het algemeen dreigingsniveau voor België wordt overigens niet verhoogd na de aanval en blijft dus op niveau twee staan. Dat bevestigt het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) donderdagavond.

Dreigingsniveau twee - op een schaal van vier of ‘gemiddeld’ - betekent dat een dreiging weinig waarschijnlijk is.

Perimeter

In het kader van het onderzoek werden meerdere straten afgesloten. “Er werd een perimeter ingesteld en er zijn verschillende onderzoeksdaden bevolen om na te gaan wat er zich precies afgespeeld heeft”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Durant.

“Ondraaglijk drama vanavond in Brussel”, reageert Brussels burgemeester Philippe Close op Twitter. “We zijn solidair met de politiediensten. De politie beschermt ons en moet beschermd worden. Mijn gedachten zijn bij de families en hun collega’s.”

Quote Beste politici, beste Justitie, jullie mogen er zeker van zijn: wij zullen keihard reageren Politievakbond VSOA

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden reageerde intussen. “Verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws”, klinkt het op Twitter. “Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de nabestaanden, de leden van de politiezone en de hele politieorganisatie. Ik volg de situatie van kortbij op en sta in nauw contact met de burgemeester, de korpschef en de veiligheidsdiensten. Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar.”

Politievakbond VSOA heeft intussen scherp gereageerd op de aanval. “Een jonge, gemotiveerde collega van 20 jaar overleed vandaag ingevolge zinloos geweld tegen de politie”, klinkt het. “En de politici zullen zoals gewoonlijk de feiten zwaar veroordelen, en morgen kijken ze weer de andere kant uit. Zoals ze al decennialang doen.”

Ook Justitie heeft volgens de vakbond een “verpletterende” verantwoordelijkheid. “De jarenlange straffeloosheid in Brussel en andere grootsteden draagt ertoe bij dat daders van geweld tegen de politie en andere hulpverleners weinig te vrezen hebben. Justitie slaagt er nog niet in om de juiste cijfers van geweld tegen de politie te verzamelen, laat staan dat het voor hen een prioriteit is. Beste politici, beste Justitie, jullie mogen er zeker van zijn: wij zullen keihard reageren.”

Later meer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.