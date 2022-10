Afghanen betogen aan Schumanplein tegen terreur

Brussel Protest tegen verdwijnen houten banken aan station Brus­sel-Noord: “Nieuwe ijzeren exemplaren zijn zielloos, niet knus en menson­vrien­de­lijk”

Een stukje folklore in het treinstation Brussel- Noord is (deels) verdwenen. Recent besliste de NMBS om de houten banken in het station te vervangen door nieuwe, ijzeren exemplaren. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Sommigen vinden het witte ijzer niet passen binnen de esthetiek van het station, anderen halen dan weer een heel andere reden aan waarom de banken zouden weggehaald zijn... “We zouden de houten bankjes graag terugzien”, vertelt een pendelaar.

