Afgewezen vergunning Coca-Colabord De Brouckèreplein geschorst door Raad van State

Brussel Ziekenhui­zen trekken aan alarmbel door stijgend aantal kinderen met luchtwegin­fec­ties

Verschillende pediatrische ziekenhuizen in ons land zijn momenteel verzadigd door een “ongekende” golf van ademhalingsziekten bij baby’s en jonge kinderen. Vooral in Brussel is de situatie uiterst gespannen, want in drie ziekenhuizen waren er dinsdag geen bedden meer beschikbaar.

30 november