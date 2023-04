Activisten gieten motorolie voor ingang van vijf Delhaize filialen: “Zeer betreurenswaardig”

Update Treinver­keer vanochtend ernstig verstoord door schade aan bovenlei­ding: 30 reizigers gestrand tussen Schaarbeek en Brus­sel-Noord

De ochtendspits op het spoor in en rond Brussel was sinds 6 uur vanochtend ernstig verstoord. Dat kwam door schade aan de bovenleiding in het station van Brussel-Noord. Wat de schade veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Specialisten van Infrabel kwamen ter plaatse om de schade zo snel mogelijk te herstellen. De hinder is dan ook bijna volledig van de baan.