Activisten en nabestaanden komen samen op wake voor verkeersslachtoffers na moordende maand juni in Brussel: “Twee doden en zes (zwaar)gewonden op twee weken tijd”

BrusselBurgercollectief Heroes for Zero organiseerde woendagavond in Brussel een wake voor de verkeersslachtoffers die in de maand juni vielen. Twee doden en zes (zwaar)gewonden op twee weken tijd, dat is de zware balans. Lieve Polet, het laatste verkeersslachtoffer, overleed toen ze op 29 juni met de fiets de straat wilde oversteken in Neder-Over-Heembeek. Haar collega’s komen samen op de wake om haar te herdenken en steun te zoeken.

In juni vielen op twee weken tijd een uitzonderlijk hoog aantal verkeersslachtoffers in Brussel. Deze aanrijdingen zijn voor het burgercollectief Heroes for Zero geen reeks faits divers. Met de actie willen ze een gezicht geven aan elk van de slachtoffers en strijden voor meer verkeersveiligheid in het Brussels Gewest. Woendagavond om 19 uur kwamen activisten, beleidsmakers en sympathisanten samen aan het kruispunt van de Willebroekkaai en het Redersplein in Brussel, waar op 26 juni een 74-jarige voetganger sterft wanneer ze het zebrapad oversteekt bij groen licht. De organisatie plaatst er een paneel om de aandacht te trekken van chauffeurs, gevolgd door een minuut stilte. De auto’s zoeven aan hoge snelheid voorbij wanneer het bord in de grond gezet wordt aan het drukke kruispunt. “Dit is hier een drukbevolkte woonbuurt en toch lijkt het haast een autosnelweg”, zegt Wiet Vandaele van Heroes for Zero.

Quote “De lijst met slachtof­fers leest als een catalogus van alles wat mis loopt in Brussel op vlak van verkeer” Pieter Fannes, Heroes for Zero

De grafieken met verkeersslachtoffers in Brussel gingen een aantal jaren in dalende lijn. Die dalende trend is nu doorbroken. “2021 kende nog een daling van het aantal doden en zwaargewonden, maar betekende helaas al een stijging van het aantal lichtgewonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, zegt Heroes for Zero. Volgens de verkeersbarometer van VIAS steeg het aantal slachtoffers in 2022 bijna met een derde in vergelijking met het eerste trimester van 2021. “Het jaar is halverwege en we zitten aan bijna evenveel slachtoffers als vorig jaar”, bevestigt Wiet Vandaele. “Vorig jaar waren er acht dodelijke slachtoffers en nu zitten we al zes. De cijfers voor het tweede trimester van 2022 zijn nog niet gepubliceerd, maar het lijkt erop dat deze negatieve trend door zet.”

Volledig scherm Het drukke kruispunt aan de Willebroekkaai waar op 26 juni een dame overleed toen ze het zebrapas overstak © Marc Baert

Verkeersslachtoffer Lieve Polet

Een van de andere verkeersslachtoffers is Lieve Polet, de 76-jarige oprichtster van het bekende Brusselse eetcafé ‘t Werm Woeter. Ze kwam om het leven toen ze werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Het ongeval gebeurde op de hoek van het Peter Benoitplein en de Frans Vekemansstraat, woonstraten met veel horeca en handelszaken in het centrum van Neder-Over-Heembeek. De chauffeur van de vrachtwagen meende dat hij Lieve niet zag, hoewel die voor hem reed. Het was een klassiek dodehoekongeval, de vrachtwagen was niet uitgerust met een aangepaste cabine die de dode hoek verkleint. “Iedere vrachtwagen zou zo’n aangepaste cabine moeten hebben”, aldus Wiet Vandaele.

Quote Lieve was een ervaren fietsster, ze reed altijd voorzich­tig Marie-eve, collega van Lieve Polet

Enkele collega’s van Lieve verzamelen zich aan het kruispunt om Lieve te herdenken, ze waren samen vrijwilliger bij cinema Nova in Brussel. “Lieve fietste al jaren, ze was ervaren op de baan en nam nooit risico’s. Ze was volledig in haar recht en toch gebeurde het dramatische ongeval”, vertelt Marie-Eve. “We worden dagelijks geconfonteerd met de moeilijkheden hier, er wordt niet snel genoeg actie ondernomen. Er zijn zones 30 gekomen, maar deze worden amper gerespecteerd. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen”, reageert collega Lucy verontwaardigd.

Veerkracht en breekbaarheid

Brussels parlementslid Lotte Stoops (Groen) is woensdagavond aanwezig op de wake om het burgercollectief te steunen en de slachtoffers te herdenken. “Ik was al een activiste voor mijn carrière in de politiek, en blijf ook nu strijden voor een betere verkeersveiligheid. Niet alleen voor de burger, maar ook voor mezelf en mijn kinderen”, vertelt ze. “Het veertje dat op het paneel is een prachtig symbool. Het staat zowel voor veerkracht als breekbaarheid, net zoals de fietser of voetganger.”

Heroes for Zero eist met de actie conflictvrije kruispunten en een herverdeling van de publieke ruimte, ook op de grote assen. Gevaarlijk rijgedrag moet volgens hen kordater aangepakt worden en in vrachtwagens moet verplicht een inrichting voor direct zicht komen.

Volledig scherm Heroes for Zero organiseert wake voor verkeersslachtoffers: Brussels parlementslid Lotte stoops (Groen) steunt het collectief © Marc Baert

Volledig scherm Heroes for Zero organiseert wake voor verkeersslachtoffers © Marc Baert

Volledig scherm Heroes for Zero organiseert wake voor verkeersslachtoffers © Marc Baert

