Actiris opent loket voor Oekraïense werkzoekenden

De laatste weken arriveerden er 328 Oekraïnse vluchtelingen in het Brusselse Gewest. Onder hen ook Patrice en Tatiana, die door de oorlog hun woonst en koffiezaak in Mykolayiv moesten achterlaten. “Toen de eerste bommen vielen, probeerden we nog te blijven. We ondersteunden het Oekraïnse leger en vrijwilligers door hen eten te brengen”, getuigt Patrice. “Maar door het toenemende geweld hebben we toch beslist ons land te verlaten. We hebben twee jonge kinderen, het zou echt verschrikkelijk zijn moest hen iets overkomen.”

Voor hen is het geen evidentie om in België aan werk te geraken. “Ik heb mijn studies afgerond in Oekraïne, maar die diploma’s gelden hier niet”, zegt Patrice. “Maar ik spreek wel Frans en heb ervaring in verschillende domeinen. Ik kan een horecazaak beheren maar bijvoorbeeld ook lassen.” Voor Tatiana ligt het moeilijker. Ze volgt nog volop taallessen Frans en heeft vooral ervaring in patisserie. Daarnaast zijn de jobaanbiedingen die ze krijgen vaak ver verwijderd van onze hoofdstad, waar ze worden opgevangen. “Onze kinderen lopen momenteel school in Brussel. Daarom zou het handig zijn voor ons als we een job kunnen vinden in de regio.”