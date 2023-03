Actievoerders stallen 24 paar schoenen uit : “Symbool voor elke vermoorde vrouw”

Dark number

Senator voor cd&v en intiatiefneemster Maud Vanwalleghem wijst erop dat het niet om officiële cijfers gaat. “Duidelijke cijfers ontbreken. Dat wil zeggen dat er hoogstwaarschijnlijk nog een groot dark number is. Daarom roepen we de regering op om vaart te maken met het wetsontwerp ‘stop femicide’, waardoor een juridische definitie én een registratie mogelijk worden. Pas dan zullen we een duidelijk zicht krijgen op het werkelijke aantal vrouwenmoorden.” Volgens Vanwalleghem is preventie cruciaal in het verhaal van femicide. “Maar een beleid voeren zonder dat je zicht hebt op de aard en de omvang van de problematiek, is onmogelijk.”