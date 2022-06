Actievoerders Extinction Rebellion lijmen zich vast aan ingang van Europese Commissie

Brussel Steeds meer klachten tegen Brusselse politie

Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het Comité P, heeft vorig jaar 280 klachtendossiers geopend in de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. In 2020 waren dat er nog 229. Het merendeel van de klachten handelt over tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en aanwenden van de bevoegdheden van de politie. Dat blijkt uit het jaarverslag.

16 juni