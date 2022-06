Actievoerders Extinction Rebellion Animal blokkeren ingangen van vleesbedrijf Viangro: “Hun communicatie is pure greenwashing”

“Viangro biedt zich aan als adviseur inzake dierenwelzijn, maar de werkelijkheid is helemaal anders”, vertelt één van de activisten. “De belangrijkste leveranciers van Viangro zijn Belgische en Europese veefabrieken. Met een productie van 600 leveringen per dag gebruikt Viangro ongeveer 50 koelvrachtwagens en een hoogtechnologische sorteerrobot. Er kan worden vastgesteld dat Viangro producten verkoopt die rampzalig zijn voor zowel het dierenwelzijn als het milieu. Het bedrijf gaat er prat op dat de vleesproducten worden vervoerd in zogenaamde ecologische en duurzame containers. Dit alles wordt bereikt met even rampzalige vervoermiddelen. Hun communicatie is pure greenwashing. En dan hebben we het nog niet over de gezondheidsschandalen.”