Actievoerders eisen kwaliteitsvollere kinderopvang: “Vandaag stond ik als begeleidster alleen met 18 kinderen. Gevolg van het personeelstekort...”

BrusselDe actiegroepen ‘Eerste 1000 dagen’ en ‘Crisiskabinet Kinderopvang’ verzamelden woensdagnamiddag in het Gaucheretpark in Brussel om kwalteitsvollere kinderopvang te eisen. Volgens hen is er te weinig personeel en investeert de Vlaamse regering niet genoeg.

Ze willen onder meer dat een kindbegeleider niet langer voor maximum negen, maar wel vijf kinderen tegelijk moet zorgen en vragen structurele investeringen. Verschillende getuigenissen van personeel en ouders maken duidelijk dat de situatie niet langer houdbaar is, en dat er actie moet ondernomen worden. Dat zou er moeten komen in de vorm van een marshallplan voor kwaliteitsvolle kinderopvang

Met de actie willen de initiatiefnemers alle opvangmedewerkers in de bloemetjes zetten en oproepen om het werk van kinderbegeleiders meer waardering te geven. Ook goede arbeidsomstandigheden, werkzekerheid en opvang volgens de noden van kind en ouders staan centraal. De Week van de Kinderopvang, van 10 tot 16 oktober, is een uitgelezen moment om alle medewerkers in de sector te bedanken.

Quote Vroeger was de opvang een pak kwalitatie­ver. Nu hebben ze geen tijd meer voor activitei­ten, en daar lijden de kindjes onder Gaëtan Danneels, papa van twee kinderen

Gaëtan Danneels, vader van twee kinderen, steunt de crèche van zijn kinderen, maar moet toekijken hoe de opvang steeds meer aan kwaliteit moet inboeten. Zijn jongste dochter (1,5) gaat naar kinderopvang Babilou Madou in Sint-Joost-ten-Node. “De kinderbegeleidsters staan heel erg onder druk. Bovendien is er te weinig personeel. Na een aantal maanden vertrekken ze omdat ze het werk niet meer aankunnen.” Gaetan weet dat het enkele jaren geleden wel anders was. Zijn oudste kind ging toen naar hetzelfde kinderdagverblijf. “Vroeger was de opvang een pak kwalitatiever, nu is er een enorme turnover. Ze hebben geen tijd meer voor activiteiten, en daar lijden de kindjes onder. In het algemeen wordt er veel te weinig geïnvesteerd in de zorgsector en het onderwijs.”

De beleidsters van kinderopvang Babilou Madou in Sint-Joost-ten-Node zijn samen met papa Gaëtan Danneels en zijn dochters aanwezig om kwaliteitsvollere kinderopvang te eisen

1 begeleider voor 18 kinderen

Kindbegeleidster Leen Van Gasse werkt bij Babilou Madou. Samen met haar collega is ze woensdag in het park aanwezig om betere werkomstandigheden te vragen en een beter loon. “Bij ons in de opvang zijn er op een aantal weken tijd maar liefst zeven collega’s uitgevallen: ze waren zwanger of kregen een burn-out. We kregen het gewoonweg niet meer gebolwerkt. Drie mensen hebben we kunnen vervangen, en verder hebben we het moeten doen met interims. Of we hebben het zelf opgevangen, maar dan krijg je situaties waarin je met te veel kinderen zit voor een begeleider. Vandaag stond ik bijvoorbeeld alleen met 18 kinderen, dat is tegen de regels. Hoe ik dat gedaan kreeg? Geen idee... We smeken om de werktijden aan te passen, of groepen te sluiten.”

Michel Vandenbroeck (UGent), docent gezinspedagogiek

Michel Vandenbroeck (UGent), docent gezinspedagogiek en vakgroepvoorzitter van de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek aan de universiteit ziet de situatie met lede ogen aan. De professor is mede­auteur van het vierde cartografie rapport, een onderzoek naar de stand van zaken in de Vlaams-Brusselse kinderopvang. Daarin werd duidelijk dat er een groot tekort is aan opvang. “Het is hoognodig om de kinderopvang te beginnen ondersteunen. Werknemers geven al jarenlang het beste van zichzelf, en nu is het op. De Vlaamse regering investeerde alvast 100 miljoen euro, een stap in de goede richting. Maar het lijkt alsof daarmee alles opgelost is. Terwijl de getuigenissen van uitval vandaag bewijzen dat dat niet zo is.”

Volledig scherm actie kinderopvang © Marc Baert

Volledig scherm actie kinderopvang © Marc Baert

