Actievoerders blokkeren ingang VRT-gebouw: “Vragen meer toegankelijkheid en betere representatie van mensen met beperking”

Een tiental mensen blokkeerden maandagnamiddag de ingang van het VRT-gebouw. Dat deden ze om een betere representatie van mensen met een beperking op de openbare omroep te vragen, en betere toegang tot de hoofdgebouwen. “Voor ons voelt het vaak alsof we niet welkom zijn in onze maatschappij”, zegt initiatiefnemer Tristan Boedts (26). “Een betere representatie op televisie, zeker bij de openbare oproep, zou al een eerste stap in de juiste richting zijn.”