Actiedag politievakbonden: “Zo’n 5.000 betogers lopen mee voor meer respect”

BrusselMaandagvoormiddig hielden de politievakbonden een manifestatie aan Brussel-Noord. De aanleiding was het overlijden van Thomas Montjoie (29), die stierf na een mesaanval in Schaarbeek. Volgens de aanwezigen is het geweld tegen hulpdiensten echter al langer in stijgende lijn. De actievoerders vragen dan ook dat de politiek en justitie hun verantwoordelijkheid nemen.

Meer over de mesaanval op Thomas Monjoie vind je in dit dossier.

Tijdens deze actiedag vragen de vakbonden meer respect voor de politie en het ambt dat ze uitoefenen. Ze klagen het geweld tegen politie aan en vragen hiervoor een nultolerantie. Daarnaast pleiten ze ook voor een grotere aantrekkelijkheid van het politieberoep met een passende verloning en een betere pensioenregeling.

De aanleiding tot de betoging is de aanval op een politiepatrouille in Schaarbeek op 10 november, waarbij een jonge agent om het leven is gekomen. “Eerst waren we geschokt van wat er zich in Schaarbeek afspeelde”, zegt Luc Breugelmans, afgevaardigde van de ACOD-LRB Politie. “Dat gevoel maakte echter snel plaats voor woede. De minister van justitie, Vincent van Quickenborne (cd&v), was snel om te zeggen dat zij geen fouten maakten. Maar het volstaat om naar de resultaten te kijken: één overleden agent, een zwaargewonde en een getraumatiseerd korps. Onze mensen zijn dat meer dan beu.”

Concrete maatregelen

“Ons statuut wordt afgepakt. Als enige sector wordt er aan onze pensioensregeling gezeten. De problemen stapelen zich trouwens al 20 jaar op. Ons materiaal is in slechte staat, sommige politievoertuigen raken niet meer door de keuring. En ook de gebouwen laten vaak te wensen over. De rellen na de match tussen België en Marokko toonden nog maar eens dat we te weinig middelen voorhanden hebben.” En ook de begeleiding van de ordediensten moet beter volgens Breugelmans. “Als een agent gewond raakt, moet die zelf de administratie en dossiers in orde maken. Om nog maar te zwijgen van de pyschologische gevolgen waar sommige agenten mee zitten, soms zonder dat ze het zelf doorhebben. Voor die zaken is een veel betere omkadering nodig.”

“We vragen dan ook aan de beleidsmakers en justitie dat ze concrete maatregelen nemen. Er zijn meer middelen nog voor onze diensten, en meer begeleiding. En ook de rechtbank moet haar werk doen. Gevallen van agressie tegenover de politie die geseponeerd worden, dat kan niet. Niet iedereen moet naar de cel, maar er zijn alternatieve straffen genoeg. Er moet een signaal gegeven worden dat geweld tegen onze diensten niet getolereerd wordt. Het is geen wonder dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe collega’s aan te trekken. Daarom komen we vandaag samen om onze stem te laten horen.”

Volledig scherm Politiebetoging Brussel. © Marc Baert

Zero tolerance

Ook andere hulpdiensten sloten zich aan bij de manifestatie. “Wij steunen onze collega’s van de politie”, zegt VSOA-vakbondsman Eric Labourdette. Zij vertegenwoordigen de brandweer. “Na de aanslagen in 2016 werden we onthaald als helden. Maar sinds de covidcrisis zien we het geweld tegen de huldpiensten enkel stijgen. Gisteren nog, tijdens de rellen na de match, werd een ambulance bekogeld met stenen. Sommige brandweerdvoertuigen moeten begeleid worden door de politie. Onze mensen zijn bang om uit te rukken, de liefde voor het beroep verdwijnt. Waar gaat dit eindigen?”

Labourdette wijst eveneens naar de politiek en justitie. “Van de honderden relschoppers gisteren werden er maar een tiental opgepakt. Er moet dringend werk gemaakt worden van een zero-tolerence beleid ten aanzien van geweld tegen hulpdiensten. Dat wordt al jaren beloofd, maar in de praktijk merken we daar weinig van. Enkel wanneer de daders effectief gestraft worden, zal de situatie kalmeren. In Frankrijk zijn er brandweermannen die cursussen zelfverdeding moeten volgen. Moeten wij dat ook doen dan?”, besluit de vakbondsman.

Volledig scherm Politiebetoging in Brussel. © Marc Baert

Ook brandweer vraagt meer respect

Eind oktober trok de brandweer van Brussel al aan de alarmbel. Na een vergadering met de vakbonden kondigde de VSOA stakingsplannen voor december aan. De hoge werklast, het toenemende geweld tijdens de diensturen en het personeelstekort werden toen aangehaald als bron van frustratie. “We willen geen extra haat op de haat gooien. Het gaat om de vraag wat er verbeterd kan worden om de bescherming van hulpverleners te waarborgen”, aldus Labourdette.

