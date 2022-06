Actie om de Mijlemeersvallei in Anderlecht te redden “Het is tijd om aan de alarmbel te trekken”

Vandaag organiseerde de natuurvereniging CCN Vogelzang in samenwerking met de bewoners van de Mijlemeersvallei een mars tegen de bouwplannen in de vallei. “De biodiversiteit zal overal dalen als ze in deze groene zone nog verder bouwen”, zegt Bernadette Stallaert van natuurvereniging vzw CCN Vogelzang, een vereniging die zich inzet voor het behoud van de natuur in de Vogelzangbeekvallei. De Mijlemeers, waar de actie vandaag plaatsvond, maakt deel uit van die vallei. De Mijlemeers is bebouwbaar, hoewel een groot van de vallei geklasseerd is en bovendien natuurreservaat is. De investeringsmaatschappij Citydev.brussels heeft plannen waarmee de krijtlijnen worden uitgetekend voor meerdere bouwprojecten. De federale investeringsmaatschappij heeft er een terrein in erfpacht. De plannen om een nieuwbouw te realiseren voor Sciensano, de nationale gezondheidsinstelling, en voor de stichting Michel Cremer, een medische onderzoeksinstelling, dateren van 2015. Daarnaast plant de ULB ook de bouw van studentenkoten. “Het was de hoogste tijd om aan de alarmbel te trekken”, zeggen de bewoners en de natuurverening.