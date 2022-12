Acht mobiele flitspalen geplaatst in Brussel: “Elke week verplaatst”

Een flitscamera staat op de E40 bij het binnenrijden van Brussel. In Schaarbeek werd één geplaatst op de Helmetsesteenweg, en in Laken op de Meiseselaan. In Jette kan men geflitst worden op de Jean Joseph Crocqlaan, in Vorst op de Victor Rousseaulaan en in Ukkel in de Melkriekstraat. En ten slotte werden nog flitcamera’s geplaatst In Oudergem in de Jules Cockxstraat en in Sint-Pieters-Woluwe in de Alfred Madouxlaan. De bedoeling is uiteraard dat bestuurders zich altijd en overal aan de snelheidslimieten houden.