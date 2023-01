Absolute wereldtop padel keert terug naar Brussel: “Over twee jaar willen we 75.000 bezoekers ontvangen”

BrusselVan 26 tot en met 30 april is Tour & Taxis voor de tweede keer het decor van de Belgische manche van de World Padel Tour. De absolute wereldtop van de snelst groeiende sport in ons land zakt dus opnieuw naar de hoofdstad af. Opvallend: de topspelers aan het werk zien, is goedkoper dan vorig jaar en kan zelfs gratis. “Door de energiecrisis hebben we beslist om de ticketprijzen tot 15 procent te laten zakken”, zegt organisator Vincent Laureyssens.

Padel, een combinatie van tennis en squash, is al enkele jaren de snelst groeiende sport in ons land. Het aantal tennisclubs dat padelvelden aanlegt, is gigantisch hoog. En op verschillende plekken ontstonden inmiddels ook padelclubs pur sang. Dat België ook steeds meer een padelland is, werd twee maanden geleden nog duidelijk op het WK in Dubai. Daar behaalden de vrouwen een uitstekende vierde plaats en ook de mannen mochten met een zesde plek bijzonder tevreden zijn. Enkele maanden voordien werd in Tour en Taxis ook duidelijk dat padel niet meer weg te denken is uit ons land. Het Gare Maritime was het decor van de allereerste World Padel Tour, hét padelcircuit, in ons land. De absolute wereldtop zakte naar de hoofdstad af, waar in totaal 40.000 bezoekers van het spektakel genoten.

Belasteguín

En eind april keren de Brussels Padel Open en dus ook topspelers als Alejandro Galan, Juan Lebron, Fernando Belasteguín, Alejandra Salazar en Gemma Triay terug naar het Gare Maritime. “De spelers, de coaches en zelfs de voorzitter van de World Padel Tour (WPT): allemaal waren ze het erover eens dat het een fantastisch tornooi was”, geniet Vincent Laureyssens, voorzitter van de Belgische tak van de WPT, nog na. “Ze vonden het een van de mooiste tornooien ter wereld en misschien wel het mooiste indoortornooi. Ook Tour & Taxis blikte tevreden terug, net als de stad Brussel, Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en Brussels minister Sven Gatz (Open Vld). We hebben een contract tot 2028 en de besprekingen voor een verlenging lopen al.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vincent Laureyssens (links) was vorig jaar fier dat hij erin slaagde om de eerste Brussels Padel Open te kunnen organiseren. Ook oud-voetballer Enzo Scifo kwam toen op bezoek. © Jan De Meuleneir / Photo News

Quote Door de oorlog in Oekraïne en de hoge energie­prij­zen vonden we het maar wat logisch om het evenement goedkoper te maken. Kinderen onder 5 jaar mogen gratis binnen, wat vorig jaar niet het geval was. En kinderen tussen 5 en 14 jaar oud betalen slechts de helft van een volwassene en ook dat is nieuw Vincent Laureyssens

Vorig jaar zakten over de verschillende dagen gespreid zowat 40.000 padelliefhebbers naar het Gare Maritime af. Dat aantal hoopt Laureyssens nu te overtreffen. “De ticketprijzen worden alvast 10 tot 15 procent goedkoper”, zegt hij. “Door de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen vonden we het maar wat logisch om het wat goedkoper te maken. Kinderen onder 5 jaar mogen gratis binnen, wat vorig jaar niet het geval was. En kinderen tussen 5 en 14 jaar oud betalen slechts de helft van een volwassene, wat ook nieuw is. Voorts zijn er dit jaar behalve de tickets voor overdag en ’s avonds ook tickets voor een volledige dag beschikbaar. Bij onze eerste editie moesten bezoekers nog kiezen tussen de dag- of de avondsessie.”

Gratis

Maar de padeltoppers aan het werk zien in Brussel kan ook gratis. “De betalende tickets gelden voor het hoofdterrein, terwijl je voor wedstrijden en randanimatie op het tweede terrein niets hoeft te betalen”, verduidelijkt de voorzitter. “Van woensdag tot vrijdag vinden daar ook officiële wedstrijden van het tornooi plaats. De absolute wereldtop zal dan wel op het hoofdterrein spelen, ook op het tweede terrein komen toppers in actie. Op zaterdag en zondag zal je respectievelijk de halvefinalisten en finalisten op het tweede veld zien trainen, maar zullen er ook BV’s en VIP’s in actie komen. Met ons evenement willen we naast de echte padelfans ook families aantrekken die de sport misschien nog niet echt kennen. Over twee jaar mikken we trouwens op 75.000 bezoekers, van de prekwalificaties tot de finale.”

Van maandag 16 januari tot en met donderdag 16 februari kunnen leden van aangesloten tennis- en padelclubs tickets met 10 procent korting kopen. Hetzelfde geldt voor klanten van deelnemende padelwinkels. Op 17 februari start de vrije ticketverkoop. Meer informatie op www.brusselspadelopen.be.

Volledig scherm Vorig jaar bezochten 40.000 mensen de eerste editie van de Brussels Padel Open. © Dieter Nijs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.