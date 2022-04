AB zoekt ondernemers voor tijdelijk café en restaurant

Brussel Balkan Trafik strijkt neer in Brussel met de Oekraïense Yuriy Gurzhy (47) op de affiche: “Bevriende collega-muzikanten hebben de wapens moeten opnemen”

Met een zestiende editie in aantocht is het festival Balkan Trafik intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Brusselse culturele landschap. Extra bijzonder dit jaar is de komst van enkele Oekraïense muzikanten, onder wie muzikant, dj en schrijver Yuriy Gurzhy. Samen met festivalorganisator Nicolas Wieers blikt hij vooruit op Balkan Trafik. “Eigenlijk had ik deze maand een residentie in Marioepol. Die is niet doorgegaan.”

