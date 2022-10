AB steekt ‘Gelukkig Zijn Sessies’ in nieuw jasje: “Fijne manier om Nederlands te onderhouden en kennis te maken met Vlaamse cultuur”

“De sessies zijn indertijd ontstaan uit maatschappelijke bezorgdheid”, vertelt algemeen directeur Tom Bonte. “In onze hoofdstad arriveerden veel nieuwkomers, vaak met een anderstalige achtergrond. Brussel is ook een complexe stad, waar Nederlands niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Maar het biedt wel heel wat voordelen. In de zoektocht naar een job kan Nederlands bijvoorbeeld een groot verschil maken. Daarom begonnen we ons af te vragen op welke manier we konden bijdragen als concertgebouw. Vandaar de ‘Gelukkig Zijn Sessies’, waarbij deelnemers al spelenderwijs vertrouwd kunnen raken met de taal.”

Tijdens de sessies komen de deelnemers samen om Nederlandstalige liedjes te zingen. De groep wordt begeleid door een pianist en zanger die zowel bekende als minder bekende liedjes aanleren. “De benaming van het initiatief is afgeleid van het nummer ‘Gelukkig zijn’ van Ann Christy”, legt Bonte uit. “Maar ook ‘Twee Meisjes’ van Raymond van het Groenewoud of songs van Bazart komen aan bod. Het is een mix van klassiekers en moderne muziek, heel breed en divers, voor elk wat wils. Wie weet gebruiken we over een paar jaar wel rapteksten van Zwangere Guy”, lacht Bonte. “Op het einde van de sessies zullen we ook een afsluitend feest houden met de deelnemers in de AB Club.”

Volledig scherm Tom Bonte, algemeen directeur van de AB: "Nederlands als verbindende factor in een stad waar de taal soms als verdelend wordt beschouwd, dat is een belangrijk aspect van de sessies." © Marc Baert

Verbondenheid

Wat de voordelen zijn van al zingend Nederlands leren? “Het haalt de deelnemers uit de schoolse context waarin de meeste taallessen doorgaan, ze moeten er niet voor studeren. Dat maakt het hele gebeuren meer spontaan. Samen zingen zorgt ook voor een verbondenheid. Je leert er mensen kennen die je anders misschien nooit had ontmoet. Perfect Nederlands zullen de deelnemers er natuurlijk niet leren, dat is ook niet de bedoeling. Maar het is zeker een fijne manier om de taal te onderhouden en via de liedjes maken ze ook kennis met de Vlaamse cultuur. Nederlands als verbindende factor in een stad waar de taal soms als verdelend wordt beschouwd, dat is een belangrijk aspect van de sessies.”

Bij de vorige edities werden de deelnemers uitgenodigd in de AB. “Maar deze editie hebben we een nieuwe formule, waar we heel blij mee zijn”, zegt Bonte. “Dit jaar trekken we naar de Brusselse gemeenschapscentra. Daar gaan de meeste taallessen door en kunnen we dus ook meer mensen bereiken.” Elke maand gaan de ‘Gelukkig Zijn Sessies’ door in een ander gemeenschapscentrum, met GC De Rinck in Anderlecht als eerste. Maar ook De Markten en de Pianofabriek in Sint-Gillis komen de volgende maanden aan de beurt. In totaal zullen de sessie’s plaatsvinden in acht verschillende gemeenschapscentra. “De inschrijvingen lopen heel goed, de eerste sessie is al volzet. We zijn alvast benieuwd naar de volgende.”

