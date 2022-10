AB lanceert traject voor jonge videomakers

Zo worden er tijdens het traject op maat gemaakte workshops georganiseerd in samenwerking met WAJOW Talent Factory, het talentenplatform van Adil El Arbi & Bilall Fallah . Bovendien krijgen de jongeren elk een gloednieuwe Samsung S22 en een vergoeding per opdracht. Naast jonge muzikanten en fotografen, wil AB op deze manier ook beloftevolle videomakers een duwtje in de rug geven. De eerste lading videomakers werd geselecteerd in samenwerking met de organisatie van Point of U, hét festival van WAJOW voor jonge video creatives.

“De ondersteuning en ontwikkeling van jong Belgische talent is altijd een belangrijk onderdeel binnen de werking van AB geweest”, vertelt Ward Cannaerts, marketing manager bij AB. “In aanvulling van ons succesvol huisfotografenprogramma willen we nu ook beloftevolle content creators een kans geven om zich in een professionele context te ontwikkelen. We zijn dan ook blij dat we Hind, Jonathan, Molly en Laura in ons team kunnen verwelkomen.”