Aanzienlijke rookschade bij kelderbrand

Beersel/Halle Lambiek­brou­wers genomi­neerd voor Toerisme Awards

Twee lambiekbrouwers uit de Zennevallei zijn samen met zeven andere ondernemers genomineerd voor de Toerisme Awards van de provincie Vlaams-Brabant. Het gaat om de award van ‘dé toeristische onderneming 2023’ die gekozen wordt door de sector zelf. Het gaat om het Bierhuis van brouwerij Oud Beersel en Brouwerij Boon in Halle die een beershop en een bezoekerscentrum opende op de site. “De kandidaten voor deze Award hebben zichzelf als onderneming heruitgevonden en hun toeristisch aanbod reikt verder dan de corebusiness van de onderneming”,laat de provincie Vlaams-Brabant weten. “Zij hebben een succesvol toeristisch project uitgewerkt dat een voorbeeld is op het vlak van klantenbeleving en ondernemingszin én betekenen een meerwaarde voor het toeristisch aanbod in Vlaams-Brabant” Op 29 maart worden de verschillende Awards uitgereikt op een gala-avond in het PIVO in Asse. 300 genodigden uit de sector zullen er de winnaars als eerste met hun Award zien pronken.

25 januari