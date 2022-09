Aanvankelijk werden 22 cipiers vervolgd voor wantoestanden in de ‘horrorgevangenis’ van Vorst. Uiteindelijk werden er vijf veroordeeld: “U bent het beroep van penitentiair beambte onwaardig”

VorstNegen cipiers die in eerste aanleg nog werden veroordeeld voor hun rol bij de wanpraktijken die gebeurden in de gevangenis van Vorst, zijn in beroep vrijgesproken. Ook de directrice kreeg de vrijspraak nadat ze in eerste aanleg nog veroordeeld werd omdat ze een man met psychische problemen in de isoleercel had geplaatst. “Het is de enige beslissing die ze kon nemen met de middelen waarover zij beschikte”, aldus het hof van beroep. “De enige schuldige daarvoor is de Belgische Staat.” Uiteindelijk bleven van de 22 oorspronkelijk vervolgde cipiers er nog vijf over die veroordeeld werden. Ze kregen straffen van zes tot vijftien maanden cel met uitstel.