Aantal woningbranden opnieuw in stijgende lijn in Brussel

Update Gewapende man gearres­teerd na mislukte overval op wisselkan­toor: “Plots stonden mijn kinderen en ik oog in oog met de overvaller”

In de Fortstraat in Sint-Gillis konden de speciale eenheden en de politie een gewapende man arresteren die zich verschanst had in de kelder van een gebouw. Eerder deze ochtend wilde hij samen met zijn kompaan een overval plegen op een kantoor van BT Transfers. Bovenbuur Federico vertelt hoe hij plots oog in oog stond met één van de overvallers: “Ik hoorde lawaai en besloot om te gaan kijken.”