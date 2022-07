Aantal winkeldiefstallen in dalende lijn, maar slechts 40 procent van de dossiers komt voor het gerecht

Het aantal door de politie geregistreerde winkeldiefstallen in het Brussels Gewest is al tien jaar in dalende lijn. Het gaat zelfs om een zeer sterke daling. Zo werden er in 2014 nog 3.068 diefstallen opgetekend, maar in 2020 was dat aantal met vijftig procent gedaald tot 2.064. De meeste diefstallen worden gepleegd in voedingswinkels (40% in 2020). Daarnaast worden kleding (22%) en parfum en schoonheidsproducten (10%) het meest gestolen.

Wanneer we de evolutie in detail bekijken, stellen we vast dat het aantal diefstallen in voedingswinkels sinds 2015 stabiel is, maar dat het aantal diefstallen van kleding en parfum sterk afneemt. Enkel het aantal diefstallen van tabakswaren neemt toe.

60 procent geseponeerd

Toch is er geen reden om te juichen, want van alle dossier wordt slechts veertig procent van de dossiers niet geseponeerd, dat wil zeggen dat 60 procent niet voor het gerecht komt. Er worden verdere inspanningen gedaan om fenomenen zoals diefstal, afpersing en schade aan roerende en onroerende goederen te voorkomen. De MIVB krijgt daarom van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) een subsidie om de veiligheid op haar netwerk en dus ook die van de winkels in de MIVB-stations te versterken. Daarnaast is een specifiek deel van de financiering van de politiezones bestemd voor de veiligheid op het openbaar vervoer.

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) meent dat we nog niet van het probleem van de winkeldiefstallen af zijn. “Er zijn nog steeds verschillende winkels die regelmatig overvallers of winkeldieven over de vloer krijgen, dat soort toestanden moeten we kordaat aanpakken en bestraffen”, klinkt het bij Debaets. Ze verwijst hiermee naar een buurtwinkel aan haar eigen appartementsgebouw aan de Akenkaai. Die werd de afgelopen twee jaar in totaal al een vijftiental keer overvallen.

Er zijn nog geen cijfers bekend voor 2021.

