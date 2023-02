Aantal klachten tegen horecazaken wegens geluidsoverlast in stijgende lijn: “Mogelijk volgen meer mensen voorbeeld van buurman Fuse”

Het aantal klachten tegen horecazaken wegens geluidsoverlast blijkt toe te nemen. In januari alleen al ontving Leefmilieu Brussel er zeven tegen grote nachtclubs in het Brusselse. Ter vergelijking: tot 2017 ging het maar om één dossier per jaar. “En zelfs als er geen klachten worden ingediend, heeft het gevolgen voor uitbaters. De politie staat vaker voor de deur en buren tonen minder begrip.”

Volgens cijfers van de Brusselse Horecafederatie kregen in de maand januari 64 horecazaken een klacht tegen geluidsoverlast. Dat cijfer kunnen ze bij Leefmilieu Brussel en de Brusselse Nachtraad wel nog niet bevestigen. “Wij hebben weet van zeven klachten die lopen tegen grote discotheken in het Brusselse, drie tegen concertzalen en twee tegen een open air-evenement. De cijfers van dit jaar zijn nog niet volledig bekend. Maar dat neemt niet weg dat er een grote bezorgdheid is onder uitbaters en organisatoren”, vertelt Alya Dirix, coördinator bij de Brusselse Nachtraad. “Zelfs zonder klachten zijn er voor hen gevolgen. De politie staat vaker voor de deur, en buren tonen zich minder begripvol.”

Fuse

De meeste klachten handelen over geluidsoverlast. “In verband met horeca en vrije tijd, werden er de voorbije vier jaar 143 ingediend. Heel wat meer vergeleken met de periode voor 2017. Toen werd er jaarlijks gemiddeld één dossier opgemaakt.” Al handelen ze niet enkel over te luide muziek. “Er zijn verschillende bronnen van geluid”, legt Dirix uit. “Het kan bijvoorbeeld ook gaan over luidruchtige feestgangers op straat, mensen die luid converseren op een terras, het ventilatiesysteem dat te veel lawaai maakt of geluidsnormen binnen een club die niet aangepast zijn.”

“Het is mogelijk dat de tijdelijke sluiting van de Fuse, na klacht van een buur, ervoor gezorgd heeft dat er meer mensen geneigd zijn om dat voorbeeld te volgen. Dat zullen we de komende periode bekijken. Maar het is natuurlijk geen verhaal van feestgangers tegen de buurtbewoners”, nuanceert Dirix. “We begrijpen sommige klachten maar al te goed. En in een stad zijn er al heel veel geluidsbronnen. Denk aan sirenes, het verkeer geschreeuw in de nacht, logisch dat voor sommige mensen soms te veel wordt.”

Volledig scherm Uitgaan in Brussel (illustratiebeeld). © Jeremy Gérard

Bevoegde instanties

“Langs de andere kant vertegenwoordigen we het Brusselse nachtleven in het centrum van de stad. Dat verdient een plaats. Clubs naar de periferie verhuizen is geen oplossing. Voor veel organisatoren is dat praktisch niet haalbaar, en het brengt ook andere problemen met zich mee. Feestgangers zullen zich vaker met de wagen verplaatsen, met alle risico’s van dien. Dat willen we vermijden. Er is een structurele oplossing nodig die buurtbewoners en bezoekers van discotheken met elkaar kan verzoenen.”

Niet elke buurtbewoner is trouwens een tegenstander van luide muziek en rumoerige clubbers. “24hBrussels hield enkele weken geleden een bevraging bij bewoners in uitgangsbuurten. Uit de resultaten bleek 66 procent van de omwonenden zelf een stapje in de wereld te zetten in de wijk, en 76 procent was tevreden met de heropening van het nachtleven na de Covidpandemie. Dat onderstreept nog maar eens dat het geen wij-zij verhaal is.”

“De komende weken zullen we samenzitten met de verschillende bevoegde instanties om een oplossing te vinden. Dat vraagt wel wat tijd, er moeten nog enkele studies uitgevoerd worden om de hele problematiek in kaart te brengen. Om af te sluiten met een positieve noot: het is wel goed dat met de klachten verschillende vragen naar boven zijn gekomen. Zo kunnen we werken aan een oplossing waar iedereen zich in kan vinden,” besluit Dirix.

