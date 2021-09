Aanslagen Zaventem en Brussel: vrijdag beslissing over doorverwijzing verdachten

Het federaal parket wil in het dossier acht verdachten laten doorverwijzen naar het hof van assisen, en twee naar de correctionele rechtbank. Een aantal advocaten van de slachtoffers sluit zich daarbij aan, andere burgerlijke partijen dringen dan weer aan op één enkel proces, voor het assisenhof. De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, en ongeveer 340 personen raakten gewond. Beide aanslagen kwamen een viertal maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel IS-terroristen. Drie terroristen, Najim Laachraoui en Ibrahim en Khalid El Bakraoui, lieten die dag het leven, maar in de weken en maanden nadien werden in totaal dertien personen in verdenking gesteld. In januari had de Brusselse raadkamer geoordeeld dat tien van die dertien verdachten voor het hof van assisen moeten terechtstaan. Het ging om Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, en de broers Smail en Ibrahim Farisi. De drie andere verdachten, Faycal C., Brahim Tabich en Youssef El Ajmi, werden buiten vervolging gesteld. De kamer van inbeschuldigingstelling moet nu een definitief oordeel vellen over de doorverwijzing van de verschillende verdachten. In het dossier hebben zich intussen al 960 mensen burgerlijke partij gesteld, terwijl 310 anderen zich hebben aangemeld als benadeelde persoon.